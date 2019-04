Odecma Cusco investigará demora en caso Sheraton

Cusco. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Miriam Pinares Silva, pidió a la jefa de Odecma, Fanny Andrade, que investigue a los integrantes del Quinto Juzgado Civil por demorar la solución del proceso de restitución de andenes incas en la obra del hotel Four Point by Sheraton.

La medida legal fue interpuesta por la Comisión de Juristas de Cusco en 2016, luego que se conociera el daño a cinco andenes incas durante la edificación del edificio que, además, fue paralizado.

Han pasado tres años y no hay un pronunciamiento de la Sala Civil. El miércoles, los integrantes del colegiado debían emitir su informe aprobando o denegando la restitución de los vestigios incas, pero la audiencia fue suspendida hasta el 2 de mayo próximo.

Los integrantes de la Comisión de Juristas de Cusco cuestionaron la dilación. Heraclio Cereceda, uno de sus miembros, dijo que hay una intención de dilatar la decisión que tendría que ser desfavorable a la empresa R&G, constructora de la mole de siete pisos.

Cabe recordar que, en lo penal, también marcha con lentitud la investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de un proceso contra funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura y la municipalidad de Cusco.