Cusco: excandidato exige millonaria indemnización al JNE

Cusco. El caso del excandidato Rolando Solís Casilla cada vez llega a instancias mayores. Su participación en las elecciones municipales de octubre último, terminaron siendo una gran decepción para él puesto que lo excluyeron del proceso días antes de la fiesta democrática.

Pese a no haber participado fue respaldado por la población y logró la mayor cantidad de votos para la alcaldía de la provincia de Chumbivilcas, resultado no valedero para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que hasta la última semana se mantuvo firme en su decisión de no otorgarle el mandato a Solís.

A través de un comunicado, el JNE manifestó que no puede ser alcalde porque ni siquiera participó en los comicios municipales. “… su solicitud fue declarada improcedente al tener una condena por el delito de corrupción de funcionarios”, reza el comunicado.

Este pronunciamiento no gustó para nada al excandidato de Frente Amplio. Alega que es una información falsa debido a que no tiene ninguna condena, y, que, corresponde a un acto de mala fe que atenta con su reputación y buen nombre.

Además, Solís señala que no interpuso ninguna medida cautelar que busque la realización de nuevas elecciones en la provincia de Chumbivilcas como afirma el jurado.

Rolando Solís denunció a la institución electoral por el delito contra el honor, calumnia y difamación y pide una indemnización de 3 millones de soles por emitir y publicar una información tendenciosa en su portal institucional.

“Es hora de acabar la mafia y corrupción de estas grandes instituciones poderosas”, precisó en su comunicado.

Al momento, Marcos Ibarra, de otra agrupación política, dirige la comuna de Chumbivilcas.