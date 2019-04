Hospital Naylamp y sus horas más difíciles por desalojo y baja de nivel

¡Ya no más, por Dios! No más abusos. No más atropellos. ¿Quieren saber ustedes cuál es la realidad de la salud y los pacientes en el hospital Naylamp?, exclama un grupo de enfermeras, mientras con un cartel en manos exigen la construcción inmediata de un nuevo nosocomio.

Diagnóstico reservado

El último 26 de marzo, la Subdirección de Inversiones Inmobiliarias de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio un ultimátum al gerente de la Red Asistencial Lambayeque-EsSalud, Mario Cosmópolis Samamé, pidiendo que se cumpla con la entrega de uno de los inmuebles donde funciona el hospital I Naylamp, debido a una millonaria deuda de arrendamiento. Esto motivó a que la Gerencia General proponga como salida rápida que el hospital baje de nivel I a policlínico, con menos consultorios, áreas clínicas y personal médico.

Naylamp, un hospital cuyo funcionamiento comenzó en octubre de 1999 y que a la fecha atiende a más de 120 mil asegurados, tiene la posibilidad de solicitar ante el Poder Judicial que se le conceda cierto número de meses para entregar uno de los inmuebles donde funciona, también conocido como edificio B.

La ONP entabló un proceso judicial de desalojo contra Es Salud, argumentando que el contrato de arrendamiento estuvo vigente hasta junio de 2011, y que no hubo interés para renovar el mismo. Esto provocó que el organismo público recurra al Poder Judicial para recuperar la posesión del inmueble y el millonario cobro de la deuda derivada de dicha ocupación.

En una carta enviada por representantes de la ONP al gerente Mario Cosmópolis se menciona: “Es de estricta responsabilidad de EsSalud cualquier perjuicio que se pueda generar en los pacientes o usuarios del hospital Naylamp”.

Consecuencias

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Naylamp, Elmo Patricio Córdova, señaló que el desalojo de uno de los inmuebles del hospital provocará que se cierren las áreas de obstetricia, oftalmología, psicología, nutrición, gastroenterología, sala de operaciones,hospitalización, centro quirúrgico, medicina física y rehabilitación.

“El embargo ya se sabía hace 5 años, pero nadie hizo nada. Los pacientes son los más afectados debido a que los otros hospitales están hacinados y tienen deficiencias. Se va a perder infraestructura y lo más fácil es bajar de categoría al hospital y cerrar servicios”, señala.

Patricio Córdova menciona que en el 2016 existió la iniciativa de tener una nueva infraestructura, donde se brindarán atenciones ambulatorias y de urgencia de manera oportuna, y mantener la categoría II-E. Pero todo quedó en palabras y nunca ocurrió.

“Construcción de nuevo hospital fue solo promesa”

Maria Esther Mostacero, representante del gremio de enfermeras del hospital Naylamp, asegura que tampoco hubo iniciativa de los funcionarios por construir el nuevo hospital Naylamp en un terreno ubicado en el Sector 4A en la carretera Pomalca-Chiclayo. En su momento la presidenta Ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, prometió una inversión superior a 920 millones para el moderno nosocomio.

“Los trabajadores confiamos en ese proyecto, pero nunca se ejecutó. Incluso nos dijeron que el proyecto no va más, y los gerentes no dan explicaciones de lo que pasó con el presupuesto”, dice.

Agrega que el desalojo provocará el desplazamiento de 64 enfermeras, 54 médicos, 65 técnicos, etc.