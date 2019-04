Sujeto que cuenta con denuncias por violación continúa libre [VIDEO]

En el distrito de Chorrillos, un sujeto que ha sido acusado por violación en más de una vez, así como también acoso, continúa caminando libre por las calles. La madre de una de sus víctimas, quien fue atacada el 29 de marzo y es menor de edad, pide que Jorge Luis Condori Rondón sea capturado.

Según la progenitora, su hija fue víctima del sujeto cuando se encontraba limpiando su vivienda, ubicada en la urbanización Las brisas de Villa. El hombre forzó la puerta, ingresó a la casa y violentó a la menor. La mujer relató para Panamericana que ni bien se enteró de lo sucedido se acercó a la comisaría de Mateo Pumacahua, en Chorrillos, para presentar la denuncia. Los efectivos de la PNP tomaron su declaración; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la madre, cuando quiso leer lo que decía el documento, no se le permitió. ‘’¿Usted quiere que avance su caso o que no avance?’’, le habría preguntado el policía. Ella tampoco pudo obtener una copia del certificado médico.

Una vez que pudo leer lo que decía en la denuncia, ella indica que los datos no eran del todo ciertos. ‘‘Insinúan que fue su enamorado. Me parece que están manipulando la información porque eso no fue lo que yo le dije’’, explicó y agregó que cuando los agentes de la PNP fueron a la vivienda de Jorge Luis Condori Rondón, su padre dijo que se encontraba presente, pero minutos después el resto de su familia cambió de versión.

Cuando la mujer fue a la comisaría a realizar la acusación correspondiente pudo enterarse de que el sujeto ya contaba con previas denuncias por violación. Una de estas sería de una menor de edad. Según lo que relató, el sujeto en ese entonces habría sido atrapado infraganti, motivo por el cual lo detuvieron; no obstante, al día siguiente fue liberado. ‘‘Yo no entiendo por qué han pasado tres años y sigue libre. Si la jueza hubiera hecho su trabajo a mi hija no le hubiera pasado esto’’, indicó.

Por su parte, la tía de la menor dijo que la jueza a cargo del caso hace tres años se llama Nancy Chamorro Mauricio. ‘‘No es justo que las autoridades estén abandonando (el caso). Este hombre va a seguir haciendo lo que se le da la gana’’, sentenció.