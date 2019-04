Arequipa: Damnificados de Aplao exigen ayuda al gobierno [VIDEOS]

Arequipa.. El huaico, ocurrido el pasado 8 de febrero en el distrito de Aplao (Castilla), dejó sin casa a Margarita Acosta, una anciana de 72 años que ahora, se puede decir, no tiene nada. Además, está sola. Tiene una hija, pero, según cuenta la anciana, no se interesa ni sabe nada de ella. Así que, como el resto de las 49 familias damnificadas que fueron reubicadas temporalmente en el estadio del distrito, debe luchar todos los días para resolver los problemas cotidianos de bañarse, lavar la ropa, comer y hasta ir al baño.

La única opción, según indica Edin Linares, presidente de la asociación de damnificados que se ubican en el estadio, es la reubicación. “Estamos bien, en cierta manera, pero no tenemos servicios. El baño del estadio está colapsado y no podemos cocinar. No tenemos suficientes frazadas, Debemos comprar comida en la calle, no hay otra forma. Lo mejor es iniciar el papeleo para que nos reubiquen”, señaló.

Daños persisten

Las consecuencias del huaico, que ocurrió hace dos meses en el distrito y dejó tres muertos en los anexos de Caspani y Casquina, aún no son superadas. Aunque las calles ya fueron limpiadas del lodo y rocas, aún se pueden ver casas destruidas y otras abandonadas.

La calle Bolognesi fue la más afectada. Allí algunas familias lograron seguir con sus vidas, pero otras han debido irse al estadio, a vivir en los módulos de madera que envió el Ministerio de Vivienda.

La casa de Natalia del Carpio, maestra en este distrito, tuvo que ser demolida, al igual que la construcción de la familia Calcina, donde se encontró a la joven Judith Nina de 16 años que murió sepultada por el lodo y las rocas.

De igual forma, en el anexo de Caspani, mucha de la gente que se quedó sin hogar ha optado por continuar viviendo en sus terrenos. Elvira Apaza Quispe contó que ha levantado su casa con esteras.

Reubicación

El alcalde de Castilla, Raúl Cáceres, indica que han tomado conocimiento del estudio que realizó el Instituto de Geología, Minería y Metalurgia (Ingemmet), pero asegura que la reubicación es un sueño lejano. “Muchos de los vecinos de la calle Bolognesi no quieren salir. Esta zona es tradicional, va a ser difícil reubicarlos. Lo mejor es la canalización”, dijo.

El ministro de Defensa, José Huerta, quien llegó ayer a la zona para inspeccionar los trabajos en Aplao, indicó que tal vez lo mejor sería realizar obras de canalización en ambas zonas. "Pero también gestionaremos la compra de terrenos a los damnificados que quieran reubicarse”, añadió.

Ministro entregó ayuda a escolares

El ministro de Defensa llegó a Castilla para entregar apoyo para los escolares del colegio María Auxiliadora del distrito de Uraca Corire. Huerta fue alumno de dicha institución, donde fue declarado hijo predilecto.

El apoyo consta de 250 kits escolares, libros y algo de ropa para los estudiantes. También, entregó frazadas y colchones para los afectados.