Reconocen que tras dos años de El Niño no se ha avanzado mucho en RCC

El titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), Nelson Chui, reconoció durante una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en Trujillo, que a dos años de El Niño costero no se ha avanzado significativamente en las obras de reconstrucción.

Por ello se crearán Gerencias Macrorregionales de la RCC con especialistas para que ayuden a que se aceleren las obras, ya que se encargarán de analizar en Trujillo los expedientes para evitar que vayan hasta Lima en donde se pueden demorar hasta dos meses. La Libertad, Lambayeque y Áncash formarían una macrorregión.

“Hasta ahora las inversiones no han corrido y no han ido a la par con el tiempo transcurrido. Ya tenemos dos años y el avance no es significativo y la población percibe de que realmente es como si no se hubiera hecho lo necesario”, dijo.

Por su parte, el gobernador Manuel Llempén señaló que la región gestiona actualmente 43 proyectos por un total de 944 millones de soles, como parte de lo previsto el 2019 por la RCC.