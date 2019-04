Puente Piedra: Sujeto encerró a su pareja en su casa durante 5 días [VIDEO]

Un caso de violencia contra la mujer se registró en Puente Piedra. Una madre de familia fue encerrada en su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Juana, durante cinco días por su pareja César Díaz Monteolivo (55). La policía rescató a la agraviada y detuvo al sujeto.

Según el testimonio de la víctima de 27 años, el viernes de la semana pasada ella fue a visitar a una amiga. Cuando regresó a su casa, su pareja la acusó de serle infiel.

“Me encontró afuera, me hizo pasar, me obligó a quitarme la ropa para verificar si estuve con otro hombre. Luego, me dejó encerrada y se fue”, contó la agraviada a TV Perú. Díaz echó llave a la cerradura y colocó un candado interno.

La mujer esperó a que su vecina pase cerca a su puerta para que pueda avisarle de lo que ocurría a su hermano y a la policía.

Los agentes de la comisaría de Puente Piedra llegaron a constatar el encierro y treparon por los techos aledaños para poder liberarla.

Esta no es la primera vez que César Díaz le hace esto a la madre de sus dos hijos. Al sujeto no le gustaba que ella visite a sus amigos o a su familia. Además, revisaba sus mensajes y llamadas.

“Para todo me celaba. Cuando llegaba a la casa me insultaba, me golpeaba. Cuando salía con mis hijos, los interrogaba a ellos. Tres o cuatro veces me ha encerrado, incluso con mis niños adentro”, declaró.

César Díaz quedó detenido en la dependencia policial. Ahora, la víctima pide ayuda a las autoridades para obtener la custodia de sus hijos. “No voy a regresar con él, quiero alejarme y tengo miedo de que me haga algo”, agregó.