Mujer trans denuncia a doctor por llamarla por su nombre y no por sus apellidos [VIDEO]

Se negó a referirse a ella como una mujer. Ese fue el incómodo momento que vivió una joven trans con un doctor de un hospital quien se negó a referirse a ella como una fémina además de obviar su pedido de que la llamen por sus apellidos.

La conversación con el médico pudo ser registrada a través de un video que ha sido compartido ya en diversas redes sociales.

El incómodo momento para esta joven, según detalla el testimonio en dicha grabación, inició cuando llegó al consultorio médico y el doctor a cargo la llamó con el nombre que figura en su DNI, correspondiente al de un varón. La respuesta inmediata de la jóven trans fue presentarse con su nombre actual y sus apellidos, solicitándole que la llame como tal.

Sin embargo, lo que refiere la mujer en el video frente al doctor, es que este se rehusó: "Que les cuesta llamar a los pacientes por los apellidos. ¿A usted le gustaría que lo llamasen como mujer a pesar de que se vista como un hombre?", le incrimina la joven al médico, quien señaló que no podía "dar ningún tipo de respuesta de esa naturaleza".

La mujer, notoriamente consternada, le preguntó si no lo capacitaban para ello, ante lo cual el doctor refirió que "para este tipo de respuestas no", en alusión a la situación de la joven. El médico, tal como registra el video, continuó llenando una ficha médica en su escritorio sin observar a la joven, quien no dudó en cuestionar la falta de capacidad del doctor para atender a sus pacientes: "Yo no hablo de respuestas, hablo de atención a los pacientes. No los capacitan para tratar a los pacientes con educación y con respeto".

Sin embargo, el médico, hasta los últimos minutos de la grabación del video, se desentendió completamente de la acción que le reprochaba esta joven. "¿Donde está la falta de educación? No entiendo", sentenció el doctor, quien, aparentemente nervioso, continuó llenando unos documentos ante la presencia de la joven.

La muchacha le recordó su imprudencia al llamarla por su nombre que figura en su DNI, correspondiente a su anterior identidad masculina, pese a que le solicitó reiteradas veces que la llame por sus apellidos. La respuesta del médico hizo más incómoda la situación para la joven trans: "Señor, discúlpeme usted", refirió el especialista a quien la joven respondió, sumamente molesta e incómoda: "¡ Y me vuelve a decir señor !"

Hasta final del video que registra la denuncia al médico, este asegura que no puede brindar alguna respuesta "de esa naturaleza" al reclamo que le da la muchacha quien refiere que es por este trato que la comunidad trans y LGTBI en el Perú evita asistir a hospitales del Estado: "Por eso es que nos morimos a los 35 años, por eso es que no quieren venir a los hospitales", sentenció.