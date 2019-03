Hallan cadáver de mujer de 22 años en río de Huaraz

En Áncash. Efectivos de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Independencia, provincia de Huaraz, y de la Policía Nacional del Perú hallaron el cuerpo de una joven de 22 años en la quebrada de Quillcayhuanca. Aún se desconocen las causas que motivaron su deceso.

De acuerdo a información primigenia de las autoridades, la fémina fue identificada como Cinthia Flores Huacharaqui, aunque las circunstancias de su hallazgo en dicha locación es materia de investigación, sobre todo por lo accidentado de la geografía.

Tuvieron que esperar algunas horas para la llegada de la representante del Ministerio Público y autorice el levantamiento del cadáver. De esta manera, el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue central de la ciudad para la necropsia correspondiente.

Los peritos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) trabajan en el caso. Se presume que la occisa era natural de la capital del país, Lima, y no de Huaraz, puesto que en los registros de personas desaparecidas de la Región Policial su no nombre no fue reportado.

Se espera que en las próximas horas puedan determinar las causas de su deceso y, posteriormente, comunicar lo acontecido.