“Si yo no accedía iban a matarme con mi familia”

El 19 de febrero, X.M. ( su nombre real se preserva por motivos de seguridad) recibió una solicitud de mensaje de la red social de Facebook de la cuenta de Fabiana Severino: “Hola X, buen día, chequeé tu Facebook. ¿Eres anfitriona o modelo?”.

En ese diálogo la conductora del programa televisivo La Hora Six también le propuso pertenecer a una agencia de modelaje, proporcionándole un número de celular para que se comunique directamente con ella, a través de la aplicación de WhatsApp, según el testimonio de la víctima y las pruebas de la Fiscalía.

“Ella (Fabiana Severino) primero me dijo que me pondría en contacto con la encargada de una agencia de modelaje. Luego, el 4 de marzo, me dijo que podía trabajar en su programa televisivo, a través de WhatsApp”, narró la víctima a La República.

Posteriormente, el 6 de marzo, Severino se comunicó otra vez con la víctima para concertar un almuerzo en una cebichería de la Urb. Remigio Silva, lugar a donde llegaron en una camioneta manejada por Alexander Tarrillo Vega. En los exteriores también se encontraba una camioneta de color azul, de donde habría descendido el exdirectivo de la empresa Tumán, Pablo Arce Benites.

“A él (Pablo Arce) me lo presentaron como el dueño de Casa Blanca. Después de terminar de comer, Fabiana me mencionó que teníamos que ir a un lugar privado porque eran figuras públicas. Cuando salimos me pidieron que acompañe al señor Pablo Arce en su camioneta, mientras Fabiana y Alex iban en otro vehículo”, menciona.

La víctima añade que con engaños la trasladaron a un hotel en la carretera Chiclayo-Reque de nombre Suite Vip, lugar donde Pablo Arce se habría abalanzado sobre ella para tocar su cuerpo, y obligarla a tener relaciones sexuales.

“Yo me negué a la actitud del señor (Arce). Luego apareció Alex y mostró un arma de fuego, mientras le decía a Fabiana: ‘Habla con tu amiguita’”, narra X.M.

La respuesta de la investigada Fabiana Severino a la víctima fue: “La persona que está aquí contigo es una persona muy importante, es un empresario que auspicia el programa, tiene mucho dinero”.

“Fabiana me dijo que todo lo que tenía me lo iba a dar. Me amenazaron diciéndome que iban a atentar contra mí, iban a matar a mi familia. No tenía otra opción. Esa fue la primera vez de todo”, señala la agraviada.

X.M. no habría estado sola: otras dos jóvenes habrían estado en la mira de la conductora de televisión y las personas investigadas. Sus posibles víctimas tenían las edades de 16 y 18 años, según indagaciones policiales.

“Me preguntaron si tenía amigas para que se las presente. Ofrecían viajes, televisión y gimnasio. Hablaban de ‘pulsear’ (captar) a otras chicas”, precisa.

Claves

El juez Milton Llontop Santisteban del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para hoy a las 3:00 p. m. la audiencia de prisión preventiva de 18 meses contra Pablo Arce, José Nakamine, Alexander Tarrillo y Fabiana Severino por el presunto delito de trata de personas.

Este requerimiento fue formulado por el fiscal Juan Mogollón.

¿Financistas de presunta mafia de trata?

Para la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor), Pablo Arce y el regidor de la municipalidad de Chiclayo, José Nakamine, serían quienes promueven, favorecen y financian el presunto delito de trata de personas. Ambos presentarían conductas consistentes en ser empresarios que en apariencia auspiciarían los programas televisivos de la investigada Fabiana Severino.