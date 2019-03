Óvalo Gutiérrez: local de comida rápida es clausurado temporalmente [VIDEO]

Este sábado sábado por la mañana, la Municipalidad de Miraflores procedió con la clausura temporal de un conocido local de comida rápida que se encuentra ubicado en el óvalo Gutiérrez. Personal de Fiscalización llegó hasta el lugar alrededor de las 9:00 a.m., luego de que cerca de las 4:30 a.m. se produjo un incendio a causa del mal mantenimiento.

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores, Mario Casaretto, señaló que el siniestro ocurrió por la acumulación de grasa que había en los ductos de aceite del local. ‘‘Si hubiera sido otro tipo de horario de repente podría haber generado una desgracia mayor. Nosotros dentro de las condiciones que tenemos para supervisar este tipo de locales, estamos siempre un paso adelante para poder lograr que la gente se concientice en el tema de la negligencia y falta de mantenimiento’’, afirmó ante América.

Este explicó que dentro de los ductos de aceite estaban ‘‘totalmente copados de gasa’’, una situación que indicó pone en riesgo a las personas que concurren al local de comida.

Asimismo, afirmó que ‘‘esto no puede continuar así, nuestro trabajo como municipalidad de Miraflores, las indicaciones que tenemos del alcalde, es que estas cosas no deben suceder ni aquí ni en ninguna parte’’. Casaretto también comentó que esta clase de incidentes ocurren dos veces por semana a causa de la ‘‘negligencia’’ de no cumplir con el mantenimiento correspondiente.

Por último, dijo que McDonald's tendrá que tomar en cuenta el riesgo en el que se han visto envueltos, así como también corregirlo, no solo en este local, sino en el resto también. Un mensaje que fue dirigido para todos en general.