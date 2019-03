Un sujeto identificado como Ricardo Cabello Quispe, de 28 años, fue detenido por realizar tocamientos indebidos a una menor de 17 años al interior de un bus del Metropolitano.

Ricardo Cabello Quispe tiene antecedentes por acoso y actos contra el pudor en agravio de menores de edad. De acuerdo al reporte de antecedentes policiales, el sujeto fue denunciado e intervenido hasta en cuatro oportunidades previas. La última ocurrió el 6 de febrero pasado y fue por acoso sexual. Los otros casos datan del año 2016 y 2015.

Ayer, minutos antes de la seis de la tarde, el sujeto fue descubierto por un pasajero tocando a una menor de 17 años. Ricardo Cabello Quispe intentó escapar pero fue intervenido en los exteriores de la estación Javier Prado del Metropolitano.

"Vi una situación extraña (el tipo estaba muy encima de la jovencita sin que haya tantos pasajeros), me acerqué a la niña preguntado si todo esta bien y ella dijo que no y comenzó a llorar. El tipo aprovechó que se abrió la puerta del Metropolitano (Estación Javier Prado) y salió corriendo. La niña [fue] muy valiente, ya que a pesar de estar asustada, aceptó en bajar del bus, le dije que me siguiera y yo corrí detrás del tipo, pude agarrarlo antes de que escapara. Con ayuda del personal del Metropolitano lo retuvimos hasta que llegue la policía", denunció el usuario de Facebook identificado como Wayqui.

Por su parte, Pro Transporte detalló que, ante la denuncia, se avisó de forma inmediata al Centro de Gestión y Control (CGC) y se logró atrapar al presunto acosador, quien fue trasladado a la comisaría de La Victoria.

Los padres de la menor llegaron a la sede policial y una abogada del área de Atención al Usuario de Pro Transporte para brindar asesoría legal a la víctima.

Posteriormente Ricardo Cabello Quispe fue derivado a la División Policial de Investigación Criminal (Dipincri) de La Victoria, donde quedó en calidad de detenido para continuar con las investigaciones.

Pro Transporte informó que, a través de la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Lima, se brindará acompañamiento psicológico a la menor y a su familia a fin de superar la agresión sufrida.

"La Municipalidad de Lima condena este tipo de acciones que atentan contra la integridad de las personas y hace un llamado para denunciar el acoso sexual ante las autoridades competentes, a fin de sancionar al agresor de acuerdo a ley", señalan en un comunicado.