La lucha de Álvaro contra las barreras sociales y el prejuicio

Orfelia tenía siete meses de embarazo cuando tuvo que dar a luz. Era 1991 y los exámenes realizados a las gestantes no eran tan avanzados como lo son ahora, por lo que recién ahí descubrió que su hijo había nacido con síndrome de Down (SD).

En sus primeros años, Álvaro, quien es una de las 15.068 personas con SD en el Perú, registradas entre el 2000 y el 2019, hizo lo que hace el resto de niños: aprender a hablar, caminar y dejar los pañales. Tiempo después, su madre buscó nidos para matricularlo, pero fue difícil conseguir uno que no ponga excusas. Así empezó la lucha de Álvaro por superar las barreras sociales y el prejuicio en el Perú.

Hoy, existe la Ley Nº 29973, que se aprobó con la finalidad de garantizar la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de las personas con discapacidad. Para el presidente de la Sociedad de Síndrome de Down, Pablo Gómez, esta norma es completa; no obstante, ‘‘de ahí a la práctica falta muchísimo’’.

En estos años, Orfelia fue rechazada en decenas de colegios, pero esto no la desanimó. “Yo no me resignaba a que estuviese excluido (Álvaro)”, señala. De esa manera, finalmente encontró un lugar que recibió a su hijo. Allí, él terminó la primaria.

El joven ahora tiene 27 años y se encuentra cursando el tercer año de secundaria, pues desea estudiar en la universidad la carrera de fotografía. Mientras tanto, se inscribe en talleres, al mismo tiempo que trabaja como fotógrafo. Sin embargo, no todas las personas con esta condición pueden terminar sus estudios. Según el Censo Escolar 2018, actualmente hay 58.080 alumnos con discapacidad en escuelas regulares. No se cuenta con data precisa sobre la cantidad con SD. También existen 385 Centros de Educación Básica Especial (CEBE), a las que asisten 14.648 estudiantes como Álvaro.

No a la desinformación

Si bien la ley indica que los colegios públicos y privados deben destinar dos vacantes por aula para estudiantes con alguna discapacidad, esto no siempre se cumple. Y en caso el menor sea aceptado, también existe la posibilidad de que sea dejado a un lado, mientras sus compañeros están aprendiendo. Por ello, Gómez señala que la solución es a través del convencimiento y no de la imposición, pues el SD no es una enfermedad sino una condición limitada por la desinformación de las personas. Así, hoy que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, nos queda ser empáticos y comprender para no discriminar. ❖

La Clave