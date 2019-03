Denuncian presuntas irregularidades en licitación de stand en aeropuerto del Cusco.

El representante legal de la empresa Knit And Design, Guillermo Muñoz Nájar Perea, afirmó que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) convocó a una licitación irregular con la que se intenta despojar a su representada del stand que desde hace diez años ocupa en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, de Cuzco, con el supuesto propósito de beneficiar a la empresa Café Britt Perú.

“El 9 de enero Corpac realizó una licitación ilegal que dio como ganadora a Café Britt a pesar de que esta empresa tiene un protesto ante Infocorp por un cheque rebotado, lo que no está permitido en las bases. Otro hecho irregular fue que durante la licitación hicimos consultas al comité de licitación, pero nunca fueron respondidas no obstante que eran parte integral de las bases. Han dirigido el proceso cometiendo una serie de irregularidades”, expresó el representante legal de Knit And Design.

Ante este hecho, la empresa Knit And Design, dueña de la tienda Alpaca Collection, presentó una acción de amparo ante la Corte Superior del Callao contra Corpac por haber declarado infundado la apelación al resultado de la licitación.

La empresa advierte que Corpac no respetó sus procedimientos internos que publicó y declaró como obligatorias para el proceso de selección, por lo que se estaría frente a la vulneración de “actos de incumplimiento obligatorio”.

Sin embargo, sin esperar que la Corte del Callao resuelva la acción presentada por Knit And Design, Corpac intentó desalojar a esta empresa sin que exista ningún mandato judicial.

“Para que Britt pudiera ocupar el lugar, a nuestra empresa le hicieron un vencimiento de contrato anticipado e intentaron desalojarnos de manera abusiva. Mantenemos la posesión, pero se nos impide el ingreso al local pese a que la apelación fue presentada y que seguimos pagando nuestro alquiler. Hace unos días uno de nuestros trabajadores fue retenido en el aeropuerto de manera ilegal por tres días, además se nos ha bloqueado el ingreso y cortado la luz”, refirió Guillermo Muñoz Nájar.

Como resultado del desalojo, la empresa Knit And Design denunció penalmente al jefe de seguridad de Corpac, Marco Florián Pinto; la abogada de Corpac Cusco, Virginia Álvarez Gonzáles, y al gerente de Corpac, Jorge Matos Izquierdo, por los presuntos delitos de usurpación agravada en la modalidad de despojo daños y hurto agravado.

“Hemos denunciado penalmente a los funcionarios. Tememos que rompan nuestros candados y roben toda nuestra mercadería. Nosotros tuvimos un contrato con Corpac por 10 años que culminó en febrero, pero nos presentamos a la licitación. Sin embargo esta fue para favorecer a esta firma extranjera Café Britt. Corpac ha actuado de una manara matonesca que nunca se ha visto en el aeropuerto del Cuzco”.

La República buscó a Corpac para que diera su descargo sobre la denuncia en su contra, pero sus voceros señalaron que no se pronunciarían debido a que se trataba de un tema judicializado.