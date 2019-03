Arequipa: Esto dice la Reniec sobre Andrea la mujer más longeva del Perú

Andrea Gutiérrez Cahuana se hizo noticia esta semana por su sorprenderte edad. Tiene 122 años y es la persona más longeva del Perú y quizás del mundo. Pero, ¿Qué certifica su edad?

Según declaraciones del jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, Walter Aguirre, a RPP Noticias, Andrea obtuvo recién su DNI (Documento Nacional de Identidad) el 2011, cuando ella tenía 114 años.

Su inscripción en Reniec, está sustentada en un acta de nacimiento registrada en la Municipalidad Distrital de Tiabaya en Arequipa. Desde la entidad consultaron el número de DNI de Andrea y verificaron que tiene 122 años.

“Es probable que sea cierto o no, debido a que por la edad, no creo que exista un acta de nacimiento del siglo XIX. Estamos sorprendidos de esta noticia, porque no sabíamos que en Arequipa se encontraba la mujer más longeva del Perú y del mundo”, dijo Walter Aguirre a RPP.

El funcionario manifestó que desde hace muchos años existe el proceso de inscripción extemporánea para que aquellas personas que no cuentan con documentos de identidad, puedan beneficiarse con programas sociales gratuitos del gobierno.

Andrea nació en Ayacucho el 25 de mayo de 1896. Dentro de dos meses cumplirá 123 años.