Lluvia de críticas a Cáceres Llica por avalar firma de adenda 13 para Majes II en Arequipa

El caballito de batalla de la campaña electoral del ahora gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue la promesa de reducir las parcelas del proyecto de irrigación Majes Siguas II a 5 y 20 hectáreas.

Esta promesa la reiteró el día que juramentó al cargo. Indicó de forma tajante que no firmaría la adenda 13 (que busca un cambio tecnológico en el proyecto y costaría US$ 110 millones) "porque perjudica los intereses de la región. Vamos a hacer respetar el contrato inicial".

Sin embargo, tras casi 3 meses en el cargo, Cáceres Llica está a punto de romper su promesa y cederá a la firma de la adenda 13.

No es adenda, es enmienda

La noticia llegó de boca del gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova. La excusa que usó el funcionario hizo recordar a la frase del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, cuando se cayó un puente: "No se cayó, se desplomó". Ahora Córdova dijo que "no se trata de una adenda, sino de una enmienda al contrato".

Córdova explicó que "si estuviéramos firmando bajo las condiciones que anteriormente quería la empresa, sería un problema, pero estamos añadiendo mucho más, para que justifique esa cantidad de dinero".

Esa justificación, según el funcionario, se daría con la construcción de 6 tomas de agua nuevas. Lo que cueste, se presume, serían los mismos US$ 110 millones, lo pagaría de igual forma el Estado pero con dinero de la venta de tierras de Majes II.

Empieza el rechazo

El primero que ha pegado el grito en el cielo fue Mirko Avendaño, exasesor en agricultura de la exgobernadora Yamila Osorio. Aunque no lo parezca, Avendaño fue férreo defensor de las propuestas de Cáceres Llica durante la campaña electoral y en los últimos dos meses. Ahora rechaza totalmente la nueva postura del gobernador.

"Se denota que los funcionarios de Autodema y el gobernador no manejan el tema y se están dejando ganar por la concesionaria. Si esto sigue así, Cáceres Llica no podrá cumplir su promesa de reducir las parcelas a 5 y 20 hectáreas. Es más, las tierras costarán más (US$ 9 700 por hectárea) y al final se firmará la adenda 13 pero dándole otra figura", indicó.

El congresista Justiniano Apaza, otro que apoyó al gobernador, ha calificado la nueva postura como "falta de liderazgo de Cáceres Llica e ineptitud y desconocimiento de sus funcionarios". Además advirtió de una campaña para que la idea se generalice.

Es más, en el informe preliminar de la comisión del Congreso que investiga el caso Majes Siguas II, se está recomendando que la firma de la adenda no se haga.