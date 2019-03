Denuncias por violencia incrementan porque mujeres ya no toleran maltrato [VIDEO]

Las denuncias por violencia contra la mujer han aumentado últimamente; no obstante, esto no se debería a que la violencia en sí ha incrementado, sino a que las mujeres ya no están dispuestas a tolerarla, coincidieron especialistas.

El director adjunto del Hospital Víctor Larco Herrera, Carlos Eduardo Palacios, y la psicóloga feminista Alexandra Hernández, de la Asociación Más Igualdad, hablaron para Andina. Ambos destacaron los avances que han realizado las mujeres para poder erradicar el machismo en nuestro país.

Según Palacios, uno de los cambios más relevantes de los últimos años es que las mujeres ya no aceptan las imposiciones, motivo por el cual cada vez se registran más denuncias por violación sexual, acoso o maltrato. “No está aumentado la violencia, lo que ocurre es que se está haciendo pública y -gracias a ella- el Estado actúa. En un futuro seremos vistos como la generación del principio del cambio”, indicó.

El director agregó que los cambios pueden traer consigo transformaciones que ayudarían a evitar a que el machismo se reproduzca. Esto ocurrirá en la medida en la que las mujeres puedan reconocer tanto sus derechos como capacidades.

Por su lado, Hernández afirmó que "el rebelarse y no aceptar situaciones que la discriminan" es un punto que apoya a que los cambios se generen, los cuales también motivan a otras mujeres a no quedarse en silencio y a actuar. Ellas ya no se sienten solas. Asimismo, explicó que buscar orientación especializada y la creación de espacios en donde se pueda discutir con los propios hombres las actitudes machistas que aún existen, ayuda a encontrar soluciones. “Por eso es tan importante la educación con enfoque de género”, indicó.