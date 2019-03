Inicio de labores en colegio de Arequipa se retrasará tras colapso de un aula

Arequipa. El colegio República de Venezuela no podrá iniciar las labores académicas este lunes 11 junto con el resto de instituciones estatales. Un aula colapsó y varios ambientes tienen problemas estructurales por su antigüedad.

Representantes de los ministerios de Educación y Cultura y la gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, realizaron una inspección para determinar las medidas a tomar. Las labores se suspendieron, autoridades señalaron que el plazo podría extenderse hasta en 15 días, mientras se rehabilita la institución.

El representante del Ministerio de Cultura Mario Torres, indicó que se realizarán trabajos de emergencia, pero no habrá demolición de los ambientes dañados, como exigen los padres de familia. Según el profesional, son áreas protegidas.

La directora del colegio, Sandra Duran señaló que este retraso no causaría problemas mayores. “No hablemos de perjuicio, porque recién estamos iniciando las labores escolares y la primera semana es de adaptación. No es un gran avance que se dé y que no puede decir que se está perdiendo tiempo", indicó.

Según informó la educadora, son cerca de 330 los alumnos que estudian en la institución y 15 los docentes que laboran. Padres de familia y educadores indicaron que la infraestructura del colegio está debilitada desde el 2001 y hasta la fecha el Ministerio de Cultura no hizo nada, pese a sus quejas.

Este domingo, padres de familia se reunirán para ver qué posición tomarán y el lunes docentes y directora determinarán por cuanto se retrasarían las labores académicas.