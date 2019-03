Trabajadores municipales rechazan incremento de sueldo a gerentes vía CAS

El polémico incremento de las remuneraciones a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a través del Contrato por Administración de Servicios (CAS) ha generado malestar en los trabajadores, que desde febrero reclaman un aumento de sus precarios ingresos.

Un grupo de servidores de los sindicatos de Obras Públicas, Seguridad Ciudadana, Servicios Generales y Obreros se movilizaron hasta el palacio municipal y calificaron como una burla e indignante el aumento de sueldos a gerentes y subgerentes de la gestión del alcalde Daniel Marcelo Jacinto.

Y no es para menos, ya que un trabajador edil debe “hacer maravillas” para satisfacer las necesidades de su familia con ingresos que oscilan entre 930 y 1 200 soles.

“Y los obreros ¿dónde quedamos? Los que ganamos 930 o mil soles ¿Acaso nosotros no necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos? Esto nos indigna, no vamos a permitir que (el burgomaestre) nos deje por los suelos, no vamos a permitir más abusos”, advirtió el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la MPT, Carlos Bocanegra. Anunció que la próxima semana definirían una huelga si no hay diálogo con Marcelo Jacinto.