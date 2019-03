La Victoria: exfuncionarios ediles fueron denunciados por corrupción en el emporio comercial de Gamarra

La Municipalidad de La Victoria presentó una denuncia penal contra cuatro exfuncionarios de la comuna, todos correspondientes a la gestión del ex alcalde Elías Cuba (que actualmente cumple prisión preventiva) por corrupción en el emporio comercial de Gamarra.

A los exfuncionarios de la Municipalidad de la Victoria se les acusa de colusión agravada y otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles públicos.

La comuna de La Victoria detalló que entre el año 2016 y 2018 dejó de percibir más de 140 mil soles por concepto del alquiler de dos baños ubicados en el emporio comercial de Gamarra.

Según lo denunciado, estos servicios fueron arrendados irregularmente a ambulantes, quienes los convirtieron en puestos de venta de comida.

La Procuraduría Pública del municipio victoriano, siguiendo las recomendaciones de un informe de auditoría, presentó una denuncia penal contra Hilda Baldeón Lavado, la ex gerente de Administración y Finanzas;

Mercedes Arana Veli, ex gerente de Asesoría Jurídica; Herlin Ostos Príncipe, ex subgerente de Logística; y Alberto Grados Ppedemonte, ex trabajador de la Oficina de Control Patrimonial.

Los intocables ediles

El Poder Judicial, en octubre del año pasado, confirmó la medida de 26 meses de prisión preventiva contra el ex alcalde de La Victoria Elías Cuba Bautista, y otros 12 implicados en la presunta organización criminal ‘Los Intocables Ediles’.

El grupo es investigado por la comisión de varios delitos. Entre ellos, pertenencia a una organización criminal, colusión y tráfico de influencias.