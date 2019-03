Miraflores: sereno devuelve dinero y objetos de valor que extranjera perdió en un parque

Un sereno del distrito de Miraflores demostró su honestidad luego que devolviera el dinero y otros objetos de valor que halló al interior de un bolso olvidado en un parque del mencionado distrito.

Se trata de Rolando Vásquez, de 38 años de edad, quien se encontraba cumpliendo su labor de pasar control por las calles de Miraflores cuando fue alertado por padres de familia que una mochila se encontraba tirada en el parque Federico Blume sin que haya nadie alrededor que pueda reclamarla.

El agente de seguridad asegura que alertó a la central de serenazgo debido a que parecía ser una objeto sospechoso.

Tras revisar el contenido, el trabajador municipal dio con poco más de mil soles en efectivo, además de varias tarjetas de crédito y documentos de identidad, de los cuales se valió para dar con el paradero de la dueña del bolso, una ciudadana mexicana.

"Siempre es bueno la calidad humana, a veces tiene muchas qué hace y se olvida. Es un acto noble", dijo Vásquez.

Cuando fue comunicada sobre el hallazgo de sus pertenencias, la extranjera no pudo evitar mostrar su sorpresa al recuperar todo el dinero. "Salí al parque a pasear y no me di cuenta si saque la pañalera para buscar algo del bolso", contó la mujer. (...) (Se encuentra) hasta el último sol, ahí está. Muchísimas gracias", narró a Latina Noticias.

Luego de hacerse conocido el rescatable acto, el jefe y demás integrantes del cuerpo de serenazgo de Miraflores reiteraron su conformidad y orgullo por laborar con un agente como Vásquez.