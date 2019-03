Más de 100 personas son detenidas tras intentar desalojar a ocupantes de edificio [VIDEO]

Este lunes en el Cercado de Lima, 104 personas, entre hombres y mujeres, fueron detenidas luego de intentar desalojar a varios ocupantes de un edificio de manera ilegal. Todos fueron trasladados hasta la comisaría de Alfonso Ugarte para las investigaciones correspondientes tras lo cual serán puestos a disposición de la Fiscalía.

Las personas que viven en el edificio de 12 pisos, ubicado en la cuadra 8 del jirón Caylloma en el Cercado de Lima, señalaron que el grupo de personas ingresó de manera violenta al inmueble y causó destrozos dentro de este. Asimismo, varias mujeres indicaron que fueron víctimas de tocamientos indebidos, así como también de robo. Los vecinos denunciaron que varios de estos desconocidos llevaban puesta la ropa que habían tomado de sus departamentos. Un contingente policial llegó al lugar ante los disturbios.

Decenas de familias viven en este inmueble desde más de 17 años. Según informó América, el predio cuenta con una larga historia judicial, este se encontraría en subasta por el precio de cuatro millones de dólares. Uno de los vecinos señaló que ellos no pagan alquiler, mientras que otro afirmó que sí lo hacen.

La comisaría indicó que el desalojo fue realizado de manera ilegal, ya que no se contaba con una orden judicial. El medio mencionado contó que durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán hubo un desalojo de una gran cantidad de personas; no obstante, un grupo se llegó a quedar. En ese momento se les habría dicho que iban a ser reubicados; sin embargo, ello no ha ocurrido.