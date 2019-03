Niño rescata a su madre de ser ultrajada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo

Julio Olivares de 58 años, es el sujeto denunciado por secuestrar y obligar a tener relaciones sexuales a una madre luego de citarla en su casa de Pamplona Alta, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. Al percatarse del hecho, el hijo de la joven dio aviso a los agentes de la PNP.

Según versiones de la mujer, el hombre la citó en su casa para llegar a un acuerdo por el pago de una deuda que tenía con él. La propuesta consistía en que ella debía tener relaciones sexuales con el hombre. Al negarse, el sujeto sacó un cuchillo y la amenazó para que acceda a sus peticiones. Todo esto ocurrió en frente de su hijo.

Al ver el peligro inminente, el pequeño, de tan solo 10 años, logró huir del lugar y dio parte a la Policía para que rescaten a su madre. La rápida respuesta de los agentes de la Policía permitió detener al agresor antes antes de que este cumpliera con sus amenazas.

"El señor me estaba obligando a tomar a la fuerza, me estaba amenazando con un cuchillo para que tenga relaciones con él. Me estaba forcejeando y me quería manosear pero yo no me dejaba porque mi hijo estaba allí", dijo la joven madre quien ahora teme que lo liberen.

Según fuentes policiales, el agresor registra 9 ingresos al penal por distintos delitos como: robo agravado, hurto agravado y tráfico de drogas. Asimismo, dijo que estaba acostumbrado a dar dinero prestado a chicas para luego pedirles tener relaciones sexuales a cambio de la deuda.