Pueblo Libre: estudiante decidió denunciar a sujeto que la acosaba desde hace un mes

Una joven denunció que es víctima de acoso por parte de un sujeto identificado como Francisco Santiváñez Monge. Tras denunciarlo, el hombre fue detenido por agentes de la PNP de la comisaría de Pueblo Libre.

La estudiante de aviación comercial narró que el hombre la esperaba en el paradero al salir de su instituto, la seguía y pretendía entablar una conversación con ella. Los padres de la joven, alertados por la situación, decidieron dar aviso a las autoridades.

Tras sentar la denuncia, el sujeto de 42 años fue detenido por la Policía; sin embargo, grande fue la sorpresa de la familia de la joven al enterarse que el Ministerio Público determinó que a falta de pruebas, el sujeto no puede estar detenido.

"La Fiscalía dice que no lo pueden detener porque no hay una flagrancia de actos sexuales. Por eso mi hija ya no ha podido más, ahora está en crisis", narró el padre de la joven asegurando que el hombre representa un peligro para la sociedad. También dijo que otra joven llegó a la dependencia policial a denunciar que el mismo sujeto la ha acosado.

A la comisaría llegaron el padre y el abogado del detenido quienes prefirieron no dar declaraciones a la prensa. En tanto, Santivañez Monge fue llevado a la sede de medicina legal donde tendrá que someterse a los exámenes de ley.