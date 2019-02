Cornejo confesaría sobornos en obra vinculada a Becerril

El pasado 8 de febrero, la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque confirmó el mandato de prisión preventiva contra el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, y 5 implicados en la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”. Si bien este confesó dos hechos ilícitos, recientemente habría pedido acogerse a la terminación anticipada del proceso para así obtener beneficios.

Fuentes confiables detallaron que David Cornejo habría decidido admitir el reparto de obras públicas a exregidores y funcionarios de confianza, quienes se encargaban de buscar al mejor postor previo arreglo económico. Otro de los hechos por el que se sometería a la confesión sincera sería el haber recibido S/30 mil de representantes de la empresa CRD sucursal Perú, para beneficiarlos con la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos, luego de haber sido recomendados por el congresista Héctor Becerril, quien solicitó una coima consistente en un lujoso porcelanato italiano por más de 74,000 soles para el piso de su casa en Trujillo.

Como se recuerda, el exalcalde admitió el pago de S/ 80 mil al fiscal Abel Concha, a través de Willy Serrato Puse, y haber entregado S/30 mil a personal administrativo para la realización de la obra de la Av. Quiñones.

Sin embargo, Cornejo buscaría con la terminación anticipada una reducción de la pena de una sexta parte, teniendo en cuenta que este beneficio es adicional y se acumularía al que reciba por confesión.

Para lograr el citado acuerdo con la Fiscalía, Cornejo confesaría que la entrega de la obra de residuos sólidos a CRD se llegó a concretar por intermedio del exregidor Boris Bartra, Antonio Becerril y la prófuga Mirtha Gonzales, considerando que el exalcalde se habría reunido con Antonio Becerril y Gonzáles en su vivienda, y donde la empresaria le entregó una bolsa de papel con S/30 mil.

Fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía y el investigado negociarían este beneficio, solo si se impone una pena efectiva (privativa de libertad) y no suspendida.

De esa forma, el juez no podría aplicar una pena diferente a la acordada, por no estar dentro de sus potestades.