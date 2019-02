Chiclayo: quebrada arrastra a minivan y pasajeros salvan de milagro [VIDEO]

Las constantes lluvias en el norte del país han encendido las alarmas de la población. En el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, como consecuencia de las precipitaciones, la quebrada Juana Ríos aumentó su caudal. Una minivan, que transitaba por el lugar en el paroxismo del embate, fue arrastrada junto a un grupo de pasajeros, quienes padecieron verdaderos momentos de tensión.

El problema se registró luego de que el conductor de la unidad observara cómo un vehículo pesado –un camión– pasó con normalidad sobre las aguas, intentando replicar la acción. Para su mala suerte, la gran diferencia de peso entre los automóviles hizo que la minivan no lograra ser controlada por el chofer y fuera arrastrada poco a poco por la corriente.

Al percatarse de este hecho, algunos pasajeros que habían logrado pasar sin ningún sobresalto, intentaron ir en ayuda de sus pares, sin embargo, no pudieron hacerlo efectivamente. De igual forma, el acontecimiento no pasó a mayores: no se reportaron daños de magnitud.

Producto de los empozamientos y peligrosidad, las autoridades resolvieron restringir el tránsito en la zona que conecta con diversos caseríos y centros pobladores del distrito chongoyapano.