Sujeto con alteraciones mentales agrede a tres mujeres en Huaraz [VIDEO]

Tres mujeres denunciaron ser agredidas inesperadamente por un sujeto con evidentes alteraciones mentales en una de las más concurridas avenidas de la ciudad de Huaraz (región Áncash). Dos de ellas fueron las más afectadas al recibir sendos golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las quejas llamaron la atención de los transeúntes, del personal de Seguridad Ciudadana y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes llegaron al epicentro del agravio para atender a las afectadas, a la vez que retuvieron al indigente conocido como Ishaco.

“A mí me ha agredido de la nada. Él se da cuenta. Me golpeó y se fue corriendo. Al rato viene y a otra señora le tira un puñete. Ese tipo de personas ya no debe de estar aquí, deben llevarlo a un lugar. Es un peligro”, indicó una de las afectadas.

Se conoció que, al hombre, años atrás, le aplicaban ampollas con apoyo de una ONG, sin embargo, el tratamiento quedó sin efecto por decisión de las autoridades municipales. Él cuenta con el carnet de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) y sus familiares viven en la parte alta de Los Olivos.