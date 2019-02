Dan prisión preventiva a policía acusado de extorsionar y secuestrar a boliviana en Puno [FOTOS]

Un extraño caso llegó al Cuarto Juzgado Penal Anticorrupción de Puno el último viernes. Una ciudadana boliviana denunció que agentes de la comisaría fronteriza de Desaguadero la retuvieron y extorsionaron luego que ella se apersonara para denunciar el robo de 5 mil dólares.

Según la mujer, los tres agregados policiales la acusaron de emitir una falsa denuncia y le solicitaron 10 000 dólares para dejarla en libertad. La habrían tenido dos días secuestrada.

“Los policías me han dicho que he hecho una denuncia falsa porque yo no podía reconocer el lugar donde me asaltaron los delincuentes, por eso estaba dentro de su oficina y los tres policías me han amenazado, me han dicho que si quiero salir en libertad tengo que pagar dinero", contó la comerciante extranjera en medio de llanto.

El lunes en horas de la tarde se realizó la audiencia por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, donde se dictó 9 meses de prisión preventiva para el suboficial José Arocutipa Maye (39), para continuar las investigaciones.

Por otro lado, trascendió otra versión en la que se cuenta que el efectivo Arocutipa habría recibido una coima de la ciudadana boliviana para pasar una mercadería hacia el territorio boliviano, pero tras descubrir que estaba siendo grabado con un celular oculto, este la habría querido callar intentando secuestrarla.

El coronel Johny Aguilera, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que la víctima logró comunicarse con su hijo, quien emitió la denuncia ante las autoridades policiales de Bolivia y en coordinación con policías de Puno, realizaron el operativo de rescate.