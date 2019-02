Sullana: delincuentes abren fuego en pollada intentando robar dinero

Dos sujetos encapuchados en motocicleta, llegaron hasta el salón comunal del asentamiento 4 de Noviembre en la ciudad de Sullana, en Piura, donde terminaba una parrillada bailable y abrieron fuego con el fin de robar lo recaudado en la actividad.

Los maleantes llegaron pasada la medianoche hasta el local comunal y tras confundir al encargado de la pollada, disparando contra el comerciante y futbolista Danny Suárez Ávila, que se encontraba en el frontis del local portando un canguro.

Los delincuentes pensaban que él tenía el dinero y como opuso resistencia abrieron fuego hiriéndolo en el abdomen y otro disparo rozó la pierna de una madre de familia que estaba con un niño en sus brazos.

Leo Lenin Santiago Olaya de 24 años, quien organizó la actividad de ayuda social para costear el tratamiento de su padre que tiene leucemia, contó la pesadilla que le tocó vivir al ser testigo del asalto y robo a su amigo quien milita en el equipo de Los Ranger del Obrero, a quien auxilió y trasladó al Hospital de Apoyo II de Sullana. “Si no me meto un minuto antes me iban a balear a mí porque los asaltantes querían el morral con el dinero de la venta de cerveza y polladas.

"Le han disparado a mi amigo en la cabeza, pero se les trabó el arma, y luego lo balearon en el abdomen. Yo lo he auxiliado cuando estuvo a punto de desvanecerse y he conducido al hospital. Tengo conocimiento que su estado es delicado, pero ya está estable”, contó el organizador de la actividad bailable.

Dijeron que los hombres portaban capuchas para esconder sus rostros, y que no serían de la zona.