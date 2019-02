Profesor universitario salió en libertad pese a ser acusado de acoso por su alumna

Hoy salió en libertad Julio Alegría Cueto, el profesor universitario que fue detenido tras haber sido acusado de extorsionar a su estudiante ofreciéndole mejorar sus notas a cambio de mantener relaciones íntimas con él. Así lo confirmó la periodista Jacqueline Fowks a través de su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Alegría Cueto por el delito de violación a la libertad sexual en grado de tentativa, en agravio de una estudiante de 19 años.

El catedrático fue detenido el 27 de junio del año pasado luego que la Policía Nacional montara un operativo en un hostal de Lince donde el docente había citado a la joven. Pese a ello, el periodista y profesor aseguró que mantenía una relación a escondidas con la joven agraviada.

“Tenemos una relación sentimental clandestina desde hace varias semanas. Empezó como una amistad y luego pasó a ser algo más”, precisó el catedrático para ‘América Noticias.

Asimismo, reiteró que no ha cometido ninguna violación pues la relación sentimental era de mutuo acuerdo. “Eran voluntarias las salidas y los encuentros ocasionales. Y no sé por qué ahora ella quiere denunciar algo que no es cierto”, agregó.

Sin embargo, la fiscal Rosa Levy, al recoger el testimonio de la alumna, aseguró en una entrevista con ‘RPP’, que los mensajes de texto de Julio Alegría evidencian un acoso. “Los mensajes van combinados con la parte académica y el acoso.

Cabe precisar que tras este escándalo, Julio Alegría Cueto fue despedido de su trabajo como profesor en la Universidad San Martín de Porres y en el Instituto San Ignacio de Loyola.