Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Un informe de la Defensoría del Pueblo pone en tela de juicio la labor que cumplen los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en la región Lambayeque, debido a la deficiente estrategia de protección a las víctimas de maltrato a pesar de que en 2018 se registraron cinco feminicidios, de los cuales dos víctimas tenían medidas de protección que no se cumplieron.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, señaló que a través de una intervención en los seis CEM ubicados en Chiclayo, Zaña, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe y dos en Lambayeque, se verificó que se incumple con el seguimiento a las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial a favor de la mujer maltratada.

Lamentó que haya ineficiencia en el cumplimiento de las funciones, es por eso que dijo se cursó un documento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se tomen medidas para revertir este problema.

El problema

Hidalgo enfatizó que dos mujeres que fueron asesinadas el año pasado, antes del hecho de sangre habían acudido a los CEM de Ferreñafe y José Leonardo Ortiz para recibir asistencia legal, lo que conllevó a que el Juzgado de Familia les otorgue medidas de protección; empero, no se hizo el seguimiento oportuno.

Por ejemplo, mencionó el caso de Dilma Suárez Jiménez (33), quien fue atendida en el CEM de Ferreñafe el 6 de junio del 2018. Suárez denunció que su agresor vulneraba las medidas de protección.

“Pese a ello no se tomaron las acciones legales para protegerla correctamente, tal es así que treinta y seis días después fue asesinada por su agresor”, remarcó.

Igualmente sucedió con Julia Guillermo Reyes (26), quien se presentó al CEM de José Leonardo Ortiz, el 29 de setiembre del 2018, para informar que su agresor incumplía las medidas de protección, pero no fue escuchada. “El CEM no informó al juzgado de este hecho, es decir, ninguna institución responsable de otorgarle garantía para su vida tomó acción para cuidarla”, expresó y añadió que diecinueve días después se convirtió en otra víctima más de feminicidio.

Es por eso que Hidalgo remarcó que estas situaciones permiten advertir que, los CEM antes citados como órganos de protección que asumieron la defensa de las mujeres víctimas de violencia, no comunicaron diligentemente a los Juzgados de Familia el incumplimiento de las medidas de protección por parte de los agresores para que se adopten otras acciones.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó a la coordinadora de los Centros de Emergencia Mujer, Mirtha Goicochea Rázuri, iniciar las investigaciones pertinentes a fin de determinar la responsabilidad funcional por parte del personal que estuvo a cargo de la atención de Suárez y Guillermo.

Piden estrategias efectivas

Los seis CEM que funcionan en Lambayeque atendieron a 2 mil 892 mujeres durante el año 2018, que incluyó la gestión legal de las medidas de protección.

Hidalgo mencionó que en el marco de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se establece que las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección deben comunicar al Poder Judicial sobre este hecho en un plazo de 24 horas, bajo responsabilidad.

También aseguró que se exigió la elaboración de una estrategia efectiva y oportuna para identificar aquellos casos en los que peligra la vida de las víctimas de violencia.