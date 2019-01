Salaverry arribó Lambayeque para encuentro regional con alcaldes [VIDEO]

El Presidente del Congreso Daniel Salaverry y los congresistas Yeni Vilcatoma y Marco Miyashiro arribaron la mañana de hoy la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque) para participar del Encuentro Regional de Alcaldes Provinciales y Distritales.

La actividad se realiza en el auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque en presencia del presidente regional Anselmo Lozano y burgomaestres provinciales y distritales. Fue la máxima autoridad regional, quien otorgó condecoración Señor De Sipán a titular del Congreso del Perú, a fin de reconocer simbólicamente la eficiente labor al frente del Poder Legislativo y su esfuerzo por fortalecer la democracia del país.

El evento fue aperturado por la Tercera vicepresidenta del Parlamento, luego que todos los participantes entonaran el Himno Nacional. Asimismo, Salverry aprovechó la ocasión para referirse al trabajo que viene realizando la congresista Vilcatoma y la importancia que tiene este tipo de actividades.

“Estamos recorriendo el país no solamente para acercarnos a nuestras autoridades, no solo para brindarles capacitaciones, o para articular las gestiones que se tengan que hacer para sacar adelante ciertos proyectos (…), si no fundamente para darles las herramientas a ustedes y ustedes a sus funcionarios, para que puedan hacer una gestión trasparente y eficiente, y no cometan errores que puedan lamentar”, expresó Salaverry.