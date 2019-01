Agua potable podría volver a SJL a más tardar este miércoles

A una semana del gran aniego que inundó una zona de San Juan de Lurigancho (SJL) y posteriormente dejó sin agua al distrito por tratarse de la rotura de una tubería matriz, aún los vecinos solicitan la pronta restitución del servicio en sus casas. Sin embargo, su pedido tardará unos días.

Ayer, en una visita a la zona afectada, el ministro de Defensa, José Huerta, aseguró que el abastecimiento de agua potable sería restablecido a más tardar este miércoles, por lo que pidió un poco más de paciencia a la población. No obstante, indicó que el Ministerio de Vivienda dará una fecha con más precisión. “Se ha cambiado de empresa y esta ha hecho una planificación. He visto la propuesta, me parece que es la mejor para la situación. Pido un poco de paciencia, dos o tres días como máximo y ya podrán tener agua, de eso puede estar seguro”, señaló.

Destacó que la situación es ‘‘bastante complicada’’ debido a que el problema se ha presentado cerca de la estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima, por donde hay cimientos y conexiones eléctricas, pero que se dará una solución lo más pronto.

En efecto, los trabajadores de Sedapal vienen trabajando las 24 horas del día para la colocación de una tubería nueva de 84 metros de longitud -a la altura de la estación Pirámide del Sol- que conectará un buzón con otro para que la reconexión del agua se dé.

Esta tubería irá por encima de la dañada y su uso será de forma provisional. La empresa Cosapi hará los trabajos para la colocación de una tubería definitiva en otra zona de SJL.

Si bien las labores de limpieza están avanzando cada día, los vecinos expresaron su preocupación porque temen que la aseguradora Mapfre les reponga a un valor menor a las pertenencias que perdieron.

Este es el caso de Rocío Luna (34), que evitó botar su refrigeradora y cocina por la preocupación de que Mapfre no acepte el verdadero valor de sus cosas. Contó que aún no ha recibido el cheque de indemnización, pues los peritos de la empresa no han visitado su vivienda para la respectiva evaluación de daños. “Mis hijos se han enfermado tras la inundación, presentan fiebre y diarrea. ¿Quién me va a reponer lo que estoy gastando en consultas médicas?”, reclamó.

Lo mismo pasa con Alberto Ortiz, de la calle Los Hinojos, quien expresó que el aniego dejó inservible la sala, cocina, comedor y artefactos. “Como mínimo habré perdido 40 mil soles. Que Mapfre reconozca lo que debe ser, ni más ni menos”.

Pedido a población

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, exhortó a la población a que retiren todas las cosas que fueron contaminadas por el aniego, pues estas ya no pueden ser usadas. Dijo que la aseguradora les va a reponer lo perdido. “Tenemos que ser conscientes de que esto es un tema de salud pública”.

Se debe indicar que la entrega de cheques de indemnización se viene dando de a pocos debido a que varios dueños esperan que especialistas de Defensa Civil o del Colegio de Ingenieros hagan una evaluación estructural de sus casas. Hasta el sábado se habrían entregado solo a cinco.

La clave

El ministro de Vivienda, Javier Piqué del Pozo, afirmó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que el seguro es bastante amplio (S/ 33 millones) y en el supuesto caso de que no alcanzara, Sedapal tendrá que asumir esa responsabilidad.