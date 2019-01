Futbolista Adrián Zela sufrió segundo robo en menos de una semana

Dos asaltos en una misma semana. El futbolista Adrián Zela fue asaltado hace unos días y hoy su negocio personal corrió la misma suerte. En horas de la tarde, sujetos ingresaron a la joyería Diamante Perú ubicada en Miraflores y se llevaron lo que pudieron.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, sin embargo, agentes policiales ya se encuentran en el negocio personal del personaje futbolístico investigando el acto delictivo.

Como se recuerda, la defensa central del Club Deportivo Municipal corrió peligro de muerte tras ser asaltado por dos delincuentes armados en Miraflores la noche del último martes.

Los ladrones lo encañonaron con sus pistolas y lo bajaron a viva fuerza de su moderno automóvil Mercedes Benz de placa ACI-378. La víctima denunció haber sido despojado de su teléfono móvil iPhone XS valorizado en 5 mil soles, así como de una gruesa cadena de 18 kilates. Además, le robaron un fino reloj con pulsera de oro y su billetera que contenía dinero en efectivo, tarjetas de crédito y sus documentos de identidad.

El futbolista fue asaltado en la tercera cuadra de la calle Santa Carmen, en Miraflores, cuando detuvo su vehículo y esperaba el cambio de las luces del semáforo.

“Bajé de mi carro, apenas he cruzado la calle viene un auto que se mete como si se fuese a estacionar en un garaje. Mi reacción fue irme hacia la pared, levantar los brazos y pedirles calma que iba a cooperar. Luego baja otra persona y me apunta en la cabeza y el otro en el estómago. Sentí que igual me iban a meter un balazo porque me seguían apuntando, a pesar de ya no tener nada”, declaró hace unos días Zela tras el primer asalto.