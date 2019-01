Lambayeque: acusan a juez de mantener nexos con César Hinostroza

A través de una carta dirigida al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), la Sociedad Civil Odecma/L instó a que se denuncie al penalmente al juez Ronal Orlando Saavedra Guzmán del Juzgado Civil Permanente de Lambayeque por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

En esta se detalla que un audio presente en las redes sociales, del 5 de febrero del 2018, proveniente de un supuesta escucha legal y proporcionado a los medios de comunicación por IDL-Reporteros, evidencia la comunicación amena entre el sindicado juez y el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi.

En la conversación, Hinostroza se comunica con Saavedra de manera amistosa para informarle que el director de la “Academia” (refiriéndose presuntamente a la Academia de la Magistratura) se comunicó con él, ofreciéndole abrir fuera de plazo el sistema informático para que una alumna –una jueza de Primera Instancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque– se inscriba indebidamente.

En la transcripción del audio que fue presentada al presidente de la CSJL, textualmente, se lee lo siguiente:

César Hinostroza (C.H.): Aló aló

Ronal Saavedra (R.S.): Como está doctor que tal

C.H.: RONAL disculpa (ininteligible) me llamó el director de la Academia y me dice que hay un alumno o un magistrado que ha (ininteligible) del 12 de este fin de semana, y me dice si desea todavía participar para que le abran el sistema par que se pueda inscribir, no

R.S.: ¿Ya, que se inscriba nuevamente?

C.H.: Consulta pues hermano.

R.S.: No, si, si desea (ininteligible) este

C.H.: Ya, entonces mira te voy a dar el número de teléfono del Dr. Lechuga que es el Director General, le llamas de mi parte le dices de parte del Dr. Hinostroza, por favor le estoy llamando para agilizar, no (ininteligible), haber tu, que ella lo llame, tu no, ella que lo llame.

R.S.: Mejor le voy a decir (ininteligible) de manera directa

C.H.: Ahorita te mando el número del Dr. Lechuga

R.S.: Perfecto doctor

C.H.: De parte mía

R.S.: Le agradezco bastante

C.H.: Para que sigas las instrucciones

R.S.: Perfecto le agradezco bastante

C.H.: Ella es juez de primera instancia, ¿no?

R.S.: Si, si del juzgado penal

C.H.: Ya, perfecto, en este momento te mando, listo.

R.S.: Gracias, gracias.

Finalmente, en el punto 5 de la carta, la Sociedad Civil expresa que “Hinostroza le recomienda a Saavedra que él no llame a Lechuga, sino que sea la jueza; a fin de que Saavedra no aparezca comprometido en el tráfico de influencias.