Anciano le ruega a joven fallecido que no lo persiga en sus sueños [VIDEO]

Región San Martín. Hasta la vivienda donde se desarrolla el velatorio de un joven que murió ahogado en el río Mayo –el pasado 1 de enero– llegó César Alva Paredes, rescatista de su cuerpo, quien le rogó muy asustado que lo deje tranquilo, ya que afirma que el espíritu lo persigue por las noches.

Notoriamente atemorizado, viajó desde el distrito de Juan Guerra, provincia y región San Martín, para pedirle perdón a F.C.R. (17) por haberlo amarrado con una cadena pesada para sacarlo de las aguas, asegurando que ese es el reclamo que le hace el adolescente.

“¿Por qué me persigues si yo te hecho un favor? Te he rescatado, tu familia ya te daba por perdido. No me has dejado dormir anoche, me has seguido. No has querido que te amarre con la cadena, pero ese rato no tenía soga, pues, hijo”, expresó el anciano frente al féretro.

Ante la prensa, además, explicó que a 1 de la mañana no lo dejó dormir y que tiene miedo de que el espíritu le pueda hacer algún daño debido a que vive solo en su chacra. Pero espera que, con esta demostración de perdón, el adolescente de 17 años pueda alejarse de él.

Los familiares no lo tomaron como una ofensa, pues se encuentran totalmente agradecidos con el señor Alva y otros dos hombres que lo ayudaron en la labor de rescate, que conllevó a que los parientes estuvieran tranquilos y pudieran darle cristiana sepultura.