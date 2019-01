581 migrantes peruanos fueron deportados de Estados Unidos el 2018

Debido a la agresiva política migratoria impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 581 migrantes peruanos fueron deportados el 2018 de ese país, según reveló hoy en Lima el miembro del Parlamento Andino Mario Zúñiga Martínez.

El parlamentario precisó que la cifra de deportados se ha incrementado en 26.86 % en comparación con los 458 connacionales que tuvieron que dejar territorio estadounidense y retornar al Perú en el 2017.

Refirió asimismo que según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el Perú a nivel de la Comunidad Andina, ocupa el tercer lugar con más deportados en el 2018, siendo Ecuador quien lidera las estadísticas del bloque con 1,264 expulsados.

En segundo lugar se ubica Colombia con 1,162 y último Bolivia con 81 ciudadanos que tuvieron que regresar a su país de origen.

Zúñiga Martínez señaló que México, a nivel latinoamericano, es el país con más migrantes deportados: 141,045; seguido de Guatemala con 50,390. Detalló que en el año 2018 la administración Trump deportó un total de 250 mil 085 inmigrantes.

"El migrante de bien no merece ser expulsado de la nación que les abrió las puertas. Por ejemplo, he apoyado la migración de venezolanos al Perú, pero también soy de los que creen que si delinquen no son dignos de quedarse", concluyó el parlamentario.