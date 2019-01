Por no comprar polladas le niegan matrícula a niño en colegio de Puno

El colegio privado Andrés Avelino Cáceres, en la ciudad de Puno, se negó a matricular a un estudiante del nivel inicial por no colaborar con las polladas y otras actividades realizadas en el 2018.

El director de la institución educativa, teniente coronel Armando Málaga Caparo, justificó su decisión señalando que este tipo de padres de familias, que no colaboran con las actividades del colegio, podrían alentar a que otros padres no quieran colaborar.

“Para nosotros esta madre de familia es un problema, porque durante todo el año no quiso colaborar con las actividades que promueve la institución, nos devolvió las cinco polladas, es más, ella puede alentar a otros padres a no colaborar y eso queremos evitar para no perjudicar a los estudiantes”, expresó Málaga Caparo.

La institución educativa en Puno alberga a más de 300 estudiantes en los niveles inicial y primaria, donde se paga una mensualidad de 210 soles. Según los administradores del plantel, apenas alcanzaría solo para los pagos de los docentes y el funcionamiento del local.