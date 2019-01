Muñoz: “Vamos a reunirnos con los concesionarios de los peajes”

Anoche, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que en las próximas semanas se sentará a conversar con los concesionarios de los peajes de la ciudad; es decir, con las empresas Línea Amarilla S.A.C. (Lamsac) y Rutas de Lima. Esto, debido a que el precio que cobran en sus casetas se ha incrementado en los últimos años.

Al ser consultado sobre los contratos de concesión de los peajes, Muñoz Wells precisó que tanto su gestión y la Contraloría no conocen, porque no le han entregado, sobre los detalles correspondientes al aumento de las tarifas.

“Nos vamos a sentar a conversar y, de ser el caso, evaluaremos el precio de los peajes. Nosotros hemos encontrado algunos aspectos que no nos quedan claros”, afirmó en una entrevista televisiva.

Se debe indicar que en enero del 2017, unos manifestantes de Puente Piedra quemaron una caseta del peaje de Rutas de Lima cuando su tarifa se incrementó de S/ 5 a S/ 5,50. La protesta ocurrió en el puente peatonal D’onofrio, ubicado a la altura del kilómetro 34.8 de la Panamericana Norte debido también a que se iba a empezar a cobrar en el otro sentido de la vía. Debido a ello, se entró en conversaciones y se dejó sin efecto la anunciada medida.

En otro momento, el flamante alcalde de Lima señaló que está a la espera del informe técnico que ha pedido con respecto a los arcos de los nuevos puentes de la Vía Expresa, construidos por Luis Castañeda Lossio.

“Todos (los puentes) se apoyan en tierra. Estos son los primeros que no se apoyan en esta y para dar soporte han puesto estos arcos amarillos. Pero tenemos sospechas de que los arcos no están bien hechos, que es mejor la instalación de unos tirantes. Me genera una duda que el 80% de la estructura sea metal y el 20% de concreto”, explicó.

Lo mismo pasa con el bypass de 28 de Julio, el cual tiene grietas y que se tiene que evaluar. “Nosotros vamos a ver todas estas obras de forma técnica y no nos ocuparemos a tapar las fallas que nos pueden costar”, aclaró.❧

Habrá auditoría en municipio