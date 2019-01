Campiña de Arequipa al borde de extinción por falta de agua

Arequipa tiene parte de su campiña en la zona sur oriental. Son catorce distritos, entre ellos Socabaya, Characato, Mollebaya, etc., que conservan más de seis mil hectáreas sembradas con productos de pan llevar. Su gran dificultad es el agua, los cultivos la reciben cada veinte días. Lo conveniente es que ese riego se haga cada ocho días.

Las plantas resisten sedientas hasta su próxima ración como un cultivo de maíz morado en el sector de Cinco Ramos (Socabaya). Todo apunta a que esa realidad se agudizará. Los pronósticos del Senamhi anuncian que este año será un año seco.

Los siete mil agricultores que trabajan ahí dependen de la temporada de lluvias. Carecen de un sistema de represas, solo tienen el embalse de Uzuña en Polobaya; sin embargo, funciona de manera deficiente, pues la obra está inconclusa.

El presidente de la junta de regantes, Willy del Carpio, sostiene que, ante la falta de agua, un 40% de sus 6000 hectáreas permanecen sin cultivar. La zona más crítica se ubica entre Mollebaya y Socabaya.

El área no regulada forma parte de la llamada parte tradicional de Arequipa. El término se condice con su forma de agricultura, con métodos de hace más de doscientos años. Los manantiales proveen del recurso al agro. Se recargan con los deshielos casi desaparecidos del volcán Pichu Pichu o las lluvias de la temporada.

Sin embargo, no es lo óptimo. Falta agua. Del Carpio informa que la reducción del recurso empezó hace veinte años. Culpa al cambio climático.

Cambiaron sus cultivos por otros con poca demanda hídrica como la alfalfa. Un 70% del campo sembrado, en la zona sur oriental, está destinado a este forraje para el ganado. Pocos pueden darse el lujo de sembrar el ajo, que debe regarse por lo menos cuatro veces por mes.

El jefe de Senamhi, Guillermo Gutiérrez, ya advirtió que, en febrero, las precipitaciones disminuirán un 40% de su volumen normal debido a la presencia del fenómeno de El Niño.

Mientras tanto, las temperaturas se incrementan. Según la entidad del clima, el 4 de enero, los termómetros marcaron 26 grados con una radiación de nivel 17. Eso agravará la sequía.

Uso ineficiente

Del Carpio indica que la única manera de afrontar la escasez es con infraestructura, que permita almacenar el recurso y distribuirlo de manera eficiente. Un 60% de sus canales no son de concreto, eso provoca filtraciones. Además, su sistema de riego es por gravedad, con lo que hay mucho desperdicio de líquido. Tampoco se puede hacer nada contra la evaporación.

La zona no regulada tiene la represa de Uzuña, con capacidad para almacenar 10 hectómetros, que distribuye agua para Polobaya, Pocsi y Quequeña. Sin embargo, su uso es deficiente, pues la obra aún no está liquidada; por lo tanto, las juntas aún no pueden regular las cuotas del recurso. Peor aún, el embalse tiene la compuerta malograda.

El secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chili-Quilca, Ronald Fernández, informó que la nueva gestión regional debe ejecutar la represa de Toma Grande, en la cabecera del río Mollebaya. Esta debería almacenar 3 hectómetros cúbicos y aliviar la situación en Mollebaya y Socabaya.

Su expediente está culminado. Otro proyecto en espera de ejecución es la canalización de Cinco Ramos, que requeriría una inversión de 15 millones de soles. El presidente de la junta de la cuenca no regulada indica que también requieren una represa para el río Andamayo.

Ronald Fernández remarca que la seguridad hídrica del sector sur oriental también depende del uso eficiente del agua. El 80% del líquido es destinado a la agricultura. Sin embargo, la mitad se desperdicia.

También señala que deben combatirse las invasiones en la zona. Sus habitantes construyen pozos subterráneos para conseguir agua; sin embargo, esto afecta las reservas subterráneas de las que se valen los agricultores. Por ejemplo, en Huasacache, un nuevo asentamiento colinda con las chacras.

Otro problema son los dueños de tanques cisternas que venden agua a nuevos asentamientos. Del Carpio indica que estos recolectan el recurso de los canales de la zona no regulada.

Deben cuidar los bosques

Hasta que no haya infraestructura hídrica, la disponibilidad de agua, en esta cuenca, seguirá dependiendo del almacenamiento realizado por la naturaleza. Por ello, es necesario proteger los bosques de queñuales en las faldas del Pichu Pichu, los cuales permiten captar la lluvia y filtrarla al subsuelo.

Ronald Fernández indica que existe un proyecto para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare la zona como de recarga hídrica. Lo ideal, expresa, sería que el Ministerio del Ambiente incluya las 5000 hectáreas de los bosques de queñuales dentro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca.

Mientras tanto, los agricultores miran esperanzados las nubes sobre el Pichu Pichu. Esperan que el agua para sus cultivos esté a punto de caer a la tierra.

Alerta contra sequía

El riesgo de una sequía en la provincia de Arequipa es latente. El secretario de la Junta de Recursos Hídricos, Ronald Fernández, sostiene que si el incremento de temperatura llega a los 1.7 grados centígrados, podríamos hablar de un periodo seco de hasta siete años. Por ahora, el aumento de gradual, está por los 1,4 grados.

El representante de la Junta de usuarios de la zona no regulada, Willy del Carpio, indica que sus asociados miran como posibilidad de futuro las pampas de Majes Siguas II, pero que solo tienen recursos para comprar hasta 5 hectáreas, como propone el gobernador Elmer Cáceres Llica.