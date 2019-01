Moquegua: Joven murió ahogado tras intentar cábala de Año Nuevo en la playa

Un bañista murió ahogado en la playa Las Enfermeras en Ilo, en la región Moquegua, cuando trataba de practicar una cábala por Año Nuevo. El joven fue identificado como Joel Chávez de 28 años, quién horas antes llegó a la zona junto a sus amigos para recibir el 2019.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, en una playa que está ubicada poco antes de llegar a la fundición de Southern Perú, al norte del distrito de Pacocha.

Los amigos del muchacho señalan que mientras departían con bebidas y alimentos, Joel se alejó del grupo e ingresó al mar para realizar supuestamente un baño de florecimiento con el agua del océano. Sin embargo, fue arrastrado por las fuertes olas y ya no salió más. Sus compañeros al notar que Joel no retornaba fueron a buscarlo desesperadamente, pero no lo encontraron.

Durante la mañana de este martes, la madre del joven denunció, en la comisaría de la zona, su desaparición. Tras la alerta, los agentes de la Policía de Salvataje se desplazaron por diferentes sectores de la playa y el mar con el fin de hallar con vida al muchacho. Sin embargo, al mediodía encontraron su cuerpo sin signos vitales.