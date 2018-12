Los Olivos: Pasajeros de bus casi linchan a sujeto que intentó robar celular [VIDEO]

Pasajeros de una unidad de transporte público casi linchan a un hombre acusado de robo. Las personas no hicieron caso a las súplicas del delincuente y continuaron con los golpes y patadas. El incidente tuvo lugar en el distrito de Los Olivos.

A través del video, que fue captado por un pasajero, se puede observar al delincuente en el suelo, rodeado de personas, recibiendo hasta puñetazos.

Este fue capturado luego de intentar arrebatarle el celular a una mujer.

A pesar de que el ladrón les pedía que se detengan, los furiosos pasajeros continuaron con el castigo físico, el cual no se detuvo hasta que el sujeto fue llevado a la comisaría Sol de Oro, en los Los Olivos.

Los pasajeros del transporte público señalaron sentirse inseguros con la delincuencia.

Algunos contaron cómo sería su reacción si fueran víctimas de robo: ‘‘Le pego porque aparte de robar, a veces también te lastiman. Es un riesgo que uno corre’’, señaló una mujer para ATV.

‘‘Primero le doy su golpe y vemos la forma de entregarle a la justicia’’, comentó un hombre.

Mientras que otra pasajera afirmó lo siguiente: ‘‘Da rabia. Una vez me han robado y yo he perseguido al ladrón y le he golpeado’’.

El medio se acercó a la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, para averiguar qué había sucedido con el ladrón, quien ya había sido denunciado en el 2016 por vender material peligroso, como pirotécnicos.

No obstante, él ya había sido liberado. De acuerdo a la Policía, nadie se acercó a realizar la denuncia correspondiente, motivo por el cual lo dejaron ir.