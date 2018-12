Huancayo: hijo no quiso que su padre vea televisión y lo apuñaló hasta dejarlo grave

Una discusión familiar entre un padre y un hijo en Huancayo, Junín casi termina en tragedia ya que este último apuñaló en reiteradas oportunidades al primero debido que su progenitor le reclamó porque él prendió la luz de la habitación.

La víctima fue identificada como Faustino Mantari de 45 años, quien resultó con 20 puntos en el cuello y varios cortes en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo a la versión que dio el agraviado, el intercambio con su hijo se habría producido a pocas horas de la Navidad ya que él prendió la luz para poder ver televisión. Este hecho habría generado la ira del joven, quien apagó la corriente y empezó a discutir.

Tras este evento, el atacante regresó a su casa horas más tarde en completo estado de ebriedad y nuevamente discutió con su padre porque este le reclamó que bebía constantemente. El muchacho cogió un cuchillo y lo agredió.

“El 24 (de diciembre) en la noche apagó la luz de mi cuarto y yo le reclamé por qué lo hizo, (le dije) ‘no quieres que ni siquiera mire televisión’. (...) Por la tarde ya se cobró, venía un poco mareado del trabajo y entró a su cuarto. Luego sacó el cuchillo, me dijo ‘tú no me vas a estar demandando’ y luego me cortó de este lado (el cuello). (...)”, narró el hombre, según recogió Latina.

Luego del ataque, Leandro Mantari Pascual de 19 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fue conducido hasta la comisaría, donde sigue detenido hasta que sea dispuesto a la Fiscalía encargada.

En tanto, la víctima pide que su hijo no sea liberado ya que teme que regrese y tome venganza en agravio de su propia familia. “Es medio loco, puede que salga y pueda cobrar venganza contra mi hija porque ella me está apoyando. Le puede poner la mano igual”, explicó Mantari desde su cama, donde se encuentra postrado mientras se recupera.