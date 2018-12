Arequipa: Joven universitaria es la mejor deportista en tiro deportivo junior

La arequipeña Lucía Cruz Torres es una estudiante de Psicología de 18 años que practica el tiro deportivo. A su edad ha conseguido ganar galardones y destacar entre deportistas que tienen más años que ella.

Lucía descubrió el tiro deportivo cuando tenía 14 años, luego de inscribirse en una academia de verano en el Club Internacional. La joven cuenta que inició practicando en la modalidad de pistola, luego comenzó a entrenar fuertemente y comenzó a conocer diferentes modalidades. Finalmente escogió la especialidad del rifle.

“Me da mucha disciplina y confianza en mí misma. No hace mucho me enteré que mi bisabuela paterna también practicaba este deporte, lo cual me llena aún más de alegría”, señala.

Lucia practica de 3 a 4 horas diarias de lunes a domingo. Muchas veces ha tenido que limitar su vida social por practicar este tipo de deporte. “Siempre ha sido algo complicado, pero nunca difícil, solo hay que saber plantear bien los horarios y tener claras las prioridades”, manifiesta.

Este 2018, Lucia ganó el campeonato nacional de tiro con un record de 616.4 puntos en rifle de aire. A nivel internacional debutó en el Campeonato de las Américas que se realizó en la ciudad de Guadalajara en México. Tras el buen resultado obtuvo su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Para el próximo año, Lucía tiene como prioridad conseguir un cupo en las Olimpiadas Tokio 2020.