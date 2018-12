Banda internacional se dedica al robo de vehículos en la región Lambayeque

En menos de una semana, una banda internacional integrada por delincuentes peruanos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos, habría robado poco más de diez vehículos —entre camionetas, motocicletas y automóviles— en la región Lambayeque.

Esta organización criminal, cuyos varios de sus integrantes fueron detenidos meses atrás por personal de la Unidad de Protección Vehicular, ha vuelto con fuerza, pues sabe que muchos de ellos no han sido identificados debido a su condición de extranjeros y no tienen ningún antecedente o no han sido detenidos por la Policía.

Fuentes policiales refieren que estos maleantes han puesto la mira en modernos vehículos, de los que conocen todo su manejo y sistema de seguridad interno, el mismo que hábilmente desactivan para poder llevárselos. Incluso saben cómo ubicar los sistemas externos de seguridad, especialmente GPS.

Esta mafia continúa llevando los vehículos a Ecuador y Colombia, en donde luego los venden con nuevas placas y registros. Incluso regraban los motores para evitar que los reconozcan y falsifican la documentación para que puedan ingresar sin ningún problemas a los países en donde los van a comercializar. La Policía les sigue los pasos y espera capturarlos en cualquier momento.

Según informes policiales, la ruta empleada por esta organización criminal sería Jaén y San Ignacio hasta llegar al centro poblado La Balsa, por donde llegan al Ecuador.

También continúan la ruta de la selva para llegar a Colombia.

Se sabe que la demanda de vehículos en el extranjero son las camionetas último modelo, especialmente aquellas que cuentan con un sistema completamente computarizado. Esto revela que los delincuentes tienen un amplio conocimiento de los nuevos sistemas que han sido instalados en las unidades y saben cómo desactivar cada uno de sus componentes.

Por el momento la Policía realiza las acciones respectivas para atrapar a los delincuentes y se espera que pronto haya resultados.