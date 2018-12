Sereno denuncia haber sido atropellado por vehículo del Mininter [VIDEO]

Luis Alberto Peña es un sereno que ha presentado una denuncia en donde señala haber sido atropellado por un vehículo que le pertenece al Ministerio del Interior. El accidente de tránsito tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el cruce de las calles Boccioni y Miguel Ángel, ubicado en el distrito de San Borja.

El hombre dijo para RPP que él se encontraba en manejando su motocicleta personal por la calle Buccioni, cuando llegó al cruce de las vías ya mencionadas, en donde hay una señal de Pare. No obstante, el automóvil que venía por el otro lado no habría respetado el letrero, motivo por el cual impactó contra el vehículo de dos ruedas.

La víctima señaló que terminó en el piso inconsciente y tuvo que esperar hasta que llegue la ambulancia, que lo transportó al hospital Casimiro Ulloa.

Peña indicó que el conductor habría cometido tres faltas: ‘‘Primero pasarse el letrero de ‘Pare’ sin tomar las precauciones del caso. Segundo, transportar a una novia en un vehículo oficial que le pertenece al Ministerio del Interior. Tercero, se le ocurrió sacarme el casco estando desmayado en el piso. A un accidentado no se le puede mover bajo ningún término hasta que lleguen los paramédicos y lo puedan estabilizar’’.

Asimismo, agregó que el conductor del vehículo no está asumiendo con ninguno de los gastos médicos, incluso este ha puesto una denuncia en contra de Peña en donde lo culpa del accidente de tránsito. Según esta, la víctima habría chocado contra el vehículo por la parte delantera. No obstante, Peña aseveró que su motocicleta no tiene ningún golpe en la parte frontal.

El chofer del automóvil de placa EGZ-190 fue identificado como Jesús Loyza Borda. Según los datos de la Sunarp, este le pertenece al Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú.