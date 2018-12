El Agustino: delincuentes atan a hombre para robar su casa y llevarse su camioneta

Un hombre de 46 años se convirtió en una víctima más de la delincuencia en nuestra capital, luego que fuera atado y amordazado por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda ubicada en El Agustino.

Se trata de Julio Huamán, quien denunció ante la Policía Nacional del Perú que el último domingo fue atado por tres delincuentes que se llevaron varios objetos de valor de su vivienda.

“Uno de ellos me apuntó en la cabeza con el arma, luego me amarraron de pies y manos con sogas y me taparon la boca”, dijo el agraviado a los oficiales de la comisaría de El Agustino.

Una vez que ataron al hombre, los hampones se tomaron el tiempo de rebuscar todo y se llevaron tres computadoras, laptops, celulares,ropa, maquinarias de construcción y una camioneta de placa AYN-789.

Además, de los objetos de valor, los sujetos obligaron a Julio Huamán a decir dónde guardaba los 20 mil soles que tenía en su vivienda. El monto de lo robado asciende a 200 mil soles.

Ya con el botín en mano, esta banda de ‘robacasas’ emprendió su huida con rumbo desconocido. Autoridades ya investigan el hecho para dar con el paradero de los responsables.

Cabe señalar que con las fiestas de fin de año se incrementan los índices de criminalidad, por ello, es importante, tomar las medidas de precaución necesarias para no convertirse en una víctima más de la delincuencia.