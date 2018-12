Municipio de Arequipa adjudicó terreno sin autorización de concejo

La Contraloría puso en evidencia que en 2017, la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó derechos de propiedad de un terreno a una asociación de pequeños empresarios sin que los regidores lo hayan aprobado.

Por este acto, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal en el exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada, el funcionario Carlos Perea Barrera (entonces gerente de Asesoría Jurídica) y el procurador municipal Juan José Pineda Ávalos.

Todo se remonta a una conciliación extrajudicial solicitada por la Asociación de Pequeñas Empresas Industriales (APEI) a la municipalidad.

Los pequeños empresarios argumentaban que en el año 1983 constituyeron su asociación con la finalidad de hacer un parque industrial en el Cono Norte. Para ello, pidieron la adjudicación de un terreno de 84 hectáreas a la comuna, entidad que emitió una resolución reservando el área para hacer la habilitación urbana, mas no hizo una adjudicación.

En base a dicha resolución, los empresarios realizaron trabajos en el terreno, como afirmado y prehabilitación. Al considerar que la municipalidad no hizo nada, APEI solicitó el pago por lucro cesante, daño emergente de 20 millones de soles.

Con la conciliación se pretendía que a cambio de no continuar con la demanda, la municipalidad adjudique sin costo alguno el terreno, acceda a titular directamente a cada posesionario e hiciera el levantamiento de planos topográficos.

En diciembre de 2017, el procurador Pineda informó de este pedido al exalcalde Alfredo Zegarra y le indicó que la propuesta era razonable.

En otro informe, el entonces gerente de Asesoría Jurídica, Carlos Perea, da el visto bueno a la propuesta del procurador sin solicitar opinión a la oficina de Control de Patrimonio o gerencia de Asentamientos Humanos.

Es así que finalmente, el 27 de diciembre de 2017, el entonces alcalde Zegarra da el visto bueno para que se proceda a la conciliación, cediendo a todos los pedidos de la APEI.

El hecho nunca fue comunicado al concejo municipal.

Con el acuerdo a su favor, la APEI presentó los planos perimétricos y de lotización, además solicitó el saneamiento físico-legal.

Aquí comienzan las observaciones porque el área de Asentamientos Humanos observó el hecho y señaló que dicho acuerdo era imposible de ejecutar debido a las normas que regulan la expansión urbana.

Según Contraloría, pese a las advertencias, el procurador Pineda continuó impulsando el cumplimiento de la conciliación. La entidad señala que hay un perjuicio a la municipalidad de 24 millones 536 mil soles, que es el valor del terreno.

Regidor señala que hay más casos similares

El regidor Ricardo Medina señaló que este no es el único caso que no fue puesto en conocimiento del pleno de regidores. Incluso lo calificó como usurpación de funciones. "En todo este tiempo, yo me he dado cuenta que los gerentes y subgerentes, cuando han querido, han elevado los informes".

Medina insistió que muchos temas se debieron tratar en sesiones de concejo municipal, y por no hacerlo se fueron contra ordenanzas y leyes.

Añadió que el procurador Juan José Pineda descuidó sus funciones y se le vio muy poco en las sesiones de concejo. "Son responsabilidades que no ha asumido. Ahora tiene que hacerlo, la Contraloría sí sanciona a los funcionarios".

Cabe señalar que además del procurador y el funcionario Perea, la Contraloría también incluyó a Mario Alatrista, pero para que pase a proceso administrativo disciplinario.