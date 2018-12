Extranjeros no pueden regresar a sus países por estafa de agencia de turismo de Tacna [VIDEO]

Una ingrata sorpresa se llevaron varios extranjeros al darse cuenta que habrían sido víctimas de estafa por una agencia de viajes de Tacna. La contratación de servicios contemplaba el viaje a través de diferentes empresas de transportes en el Perú con el fin de llegar a sus países de origen, sin embargo, no se cumplió.

Los denunciantes son siete ciudadanos de Colombia y una de Ecuador. Ellos pagaron el monto de 180 dólares cada uno a la agencia de viajes Viva Tours, por el servicio de transporte hacia Arequipa, luego a Lima, después Tumbes y finalmente sus países de origen. Su partida desde la ciudad de Tacna a Arequipa se dio con normalidad, pero al llegar a la Ciudad Blanca se les indicó que no figuraban en el sistema de Civa, empresa que estaba contemplada en el contrato.

Los extranjeros llamaron al encargado de la empresa Viva Tours en Tacna, pero al no obtener respuesta tuvieron que retornar a la Ciudad Heroica. Fue así como este sábado en horas de la mañana los ciudadanos exigieron la devolución de su dinero, sin embargo, la empresa les viene indicando que se está juntando el dinero.

“Seguimos en lo mismo, no solucionan nada. Quería pasar Navidad con mis tres hijos desde hace tres años no los veo”, indicó uno de los afectados.

La agencia de viajes que está ubicada en el terminal Manuel A. Odría. Fue intervenida por personal de la Policía. Los extranjeros solicitaron ayuda a las autoridades y lamentaron no estar con sus familias esta Navidad , debido a que su viaje dura cuatro días.