Trujillo: alistan 'bicitour' en Chan Chan

Gran noticia para los ciclistas que gustan de la cultura. En Trujillo, el Complejo Arqueológico Chan Chan alista una ruta turística, a modo de tour, para estos deportistas –y ciudadanía en general– por las instalaciones del patrimonio cultural.

Según se conoció el itinerario, los participantes podrán conocer los amurallados Ñain An, Xllangchic An Nik An. Un total de dos kilómetros lineales en zona arqueológica, contando desde el Museo de Sitio.

Al respecto, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, María Elena Córdova Burda, explicó la novedad en esta gestión cultural en favor de la ciudadanía local e internacional. “

“A diferencia de la ruta tradicional de ingreso, utilizando vehículos motorizados, este acceso alternativo permitirá a los visitantes apreciar la impresionante arquitectura de huaca Toledo y de los conjuntos amurallados Ñain An, Xllangchich AN y Nik An”, explicó.

La presente iniciativa responde al proyecto Bicitour Museo Chan Chan, impulsada por el órgano estatal cultural de la región y el apoyo de National Geographic y Sustainable Preservation Initiative (SPI).

Luis Jaime Castillo, director de SPI, indicó que para poner en marcha este proyecto se han invertido 20 mil dólares, monto con el cual se han comprado 18 bicicletas y sus respectivos equipos de seguridad y repuestos.